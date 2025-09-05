;

VIDEOS. Sin novedades en las Eliminatorias Europeas: Francia debuta con victoria e Italia golea a una débil Estonia

La última subcampeona del mundo comenzó con el pie derecho en su grupo, mientas que la “Nazionale” sigue a la caza de Noruega en su zona.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Si en las Eliminatorias para el Mundial 2026 en Sudamérica solo queda una fecha por disputarse, con el cupo de repechaje como única incógnita, en Europa recién comienzan para algunas selecciones, como Francia e Italia, que arrancaron con sólidas victorias.

Por el Grupo D, los últimos subcampeones del mundo vencieron 2-0 a una complicada Ucrania gracias a los goles de Michael Olise (10′) y Kylian Mbappé (81′).

Con este triunfo, los dirigidos por Didier Deschamps sumaron sus primeros tres puntos y comparten la cima con Islandia, que goleó 5-0 a Azerbaiyán en el otro partido del grupo.

Revisa también:

ADN

En tanto, por el Grupo I, Italia goleó 5-0 a la modesta Estonia con anotaciones de Moise Kean (58′), Mateo Retegui (69′ y 89′) Giacomo Raspadori (71′) y Alessandro Bastoni (90+2′).

Con este resultado, la “Nazionale”, con un partido menos, se ubica en la tercera posición con 6 puntos, en un grupo que lidera Noruega con 12 y escolta Israel con 9, tras vencer hoy a Moldavia, que aún no suma unidades.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad