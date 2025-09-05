Si en las Eliminatorias para el Mundial 2026 en Sudamérica solo queda una fecha por disputarse, con el cupo de repechaje como única incógnita, en Europa recién comienzan para algunas selecciones, como Francia e Italia, que arrancaron con sólidas victorias.

Por el Grupo D, los últimos subcampeones del mundo vencieron 2-0 a una complicada Ucrania gracias a los goles de Michael Olise (10′) y Kylian Mbappé (81′).

LA FÓRMULA QUE NO FALLA: Barcola la jugó atrás y Olise apareció para marcar el 1-0 de Francia sobre Ucrania.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/X7G4hBxQVi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Con este triunfo, los dirigidos por Didier Deschamps sumaron sus primeros tres puntos y comparten la cima con Islandia, que goleó 5-0 a Azerbaiyán en el otro partido del grupo.

En tanto, por el Grupo I, Italia goleó 5-0 a la modesta Estonia con anotaciones de Moise Kean (58′), Mateo Retegui (69′ y 89′) Giacomo Raspadori (71′) y Alessandro Bastoni (90+2′).

¡¡ASISTENCIA DE TACO DE RETEGUI Y GOL DE KEAN PARA EL 1-0 DE ITALIA ANTE ESTONIA!!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rV5gBeWI8c — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Con este resultado, la “Nazionale”, con un partido menos, se ubica en la tercera posición con 6 puntos, en un grupo que lidera Noruega con 12 y escolta Israel con 9, tras vencer hoy a Moldavia, que aún no suma unidades.