Colo Colo gana sus primeros “amistosos” en la era de Fernando Ortiz al mando del club / Twitter @ColoColo

Fernando Ortiz completó esta semana su primera semana de entrenamientos liderando a Colo Colo.

Como cierre de esta etapa inicial, el DT argentino dispuso de dos amistosos en el Estadio Monumental, donde se midió con parte de sus divisiones inferiores.

En el primero de ellos, Colo Colo derrotó 3-1 a la Sub 20 del “Cacique”. Claudio Aquino, Emiliano Amor y Bruno Gutiérrez anotaron los tantos para el primer equipo, mientras que el descuento vino por parte de Bautista Giannoni.

En tanto, al momento de medirse a la Sub 18, los adultos vencieron por 3-0 gracias al doblete de Tomás Alarcón y otro tanto de Salomón Rodríguez.

Así las cosas, Colo Colo sumó actividad en cancha de manera más “oficial”, afinando detalles de cara al estreno de Fernando Ortiz en la banca del cuadro albo, agendado para el domingo 14 de septiembre, en la Supercopa Chilena.