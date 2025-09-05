Jannik Sinner volvió a demostrar por qué es el número uno del mundo y se instaló nuevamente en la final del US Open.

El italiano, pese a sufrir por momentos, se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime (25°) por 6/1, 3/6, 6/3 y 6/4.

Somehow. Some way.



Jannik Sinner saves break point by *that much* pic.twitter.com/20VNebgssL — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Con este resultado, se confirma otra final de Grand Slam entre las nuevas caras del tenis mundial: Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°) se medirán el domingo 7 de septiembre en la final del Abierto de Estados Unidos, por una bolsa cercana a los 4 millones de dólares.

Ambos han marcado una diferencia abismal con el resto de competidores este año y se enfrentarán por tercera vez consecutiva en una final de Grand Slam. Alcaraz ganó en Roland Garros y Sinner en Wimbledon. Además, el italiano ya había conquistado el Abierto de Australia.

En el US Open, los dos llegan intratables, aunque lo del español es de otro planeta, ya que no ha perdido un solo set en todo el torneo. Por su parte, el número uno del ranking ATP solo cedió dos parciales, uno de ellos en la semifinal de hoy.