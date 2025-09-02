“Muchos critican, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo”: Tabilo explica por qué no jugará la Copa Davis ante Luxemburgo

Con las ausencias de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, Chile confirmó su nómina para enfrentar a Luxemburgo por la Copa Davis, serie que se jugará en nuestro país el próximo 13 y 14 de septiembre.

La Federación de Tenis de Chile explicó que Jarry no disputará esta serie “por asuntos familiares”, considerando que hace poco nació su hija Celeste, mientras que Tabilo se bajó de la Copa Davis para “priorizar su calendario ATP”.

Tras estos anuncios, el “Jano” se llenó de críticas en redes sociales, por lo que decidió pronunciarse a través de Instagram para aclarar los motivos de su ausencia en la nómina.

“Quiero aclarar mi situación actual y la razón por la cual no voy a poder participar en esta fecha de la Copa Davis. Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones”, partió señalando Alejandro Tabilo.

“Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó 1 mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí. Apenas volví, sufrí un desgarro abdominal de 5 cms que me tuvo 2 meses fuera, perdiendo además toda la gira de pasto. Cuando regresé, sin ritmo y sin confianza, me doblé el tobillo en la qualy de Winston Salem. Los tendones quedaron dañados y hasta hoy sigo con dolor e inflamación”, aseguró el tenista chileno nacido en Canadá.

“Muchos critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”, agregó.

En la misma línea, el “Jano” indicó que “hace semanas hablé con Massú y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”.

“Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito. Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas”, reconoció el tenista.

“Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera” concluyó Tabilo en sus redes sociales.