Los Cóndores vuelven a ganar en Uruguay tras 54 años, pero no alcanza para su clasificación directa al Mundial de Rugby 2027 / Twitter @TeamChile_COCH

La selección chilena de rugby tenía este sábado la titánica misión de vencer por 13 o más puntos a Uruguay en Montevideo para lograr su segunda clasificación seguida a un Mundial de la especialidad.

Tras la victoria 28-16 de los Teros la semana pasada en La Florida, el quince nacional fue por la hazaña, aunque el comienzo no fue el de los mejores en el estadio Charrúa.

De hecho, Chile se fue al entretiempo en desventaja de 7-0 tras el try anotado por Felipe Etcheverry en favor de Uruguay.

¡TRY DE LOS TEROS! Felipe Etcheverry apoyó tras el empuje del maul y puso arriba a Uruguay ante Chile en el partido de Eliminatorias rumbo al Mundial.



▶️ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/3wFHS99jns — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) September 6, 2025

Sin embargo, en la segunda parte, los dirigidos de Pablo Lemoine salieron dispuestos a dar batalla. Matías Dittus puso el empate parcial, pero los charrúas volvieron a sacar ventaja de 13-7.

Aun así, los Cóndores siguieron dando batalla, volviendo a pasar arriba en el marcador por 14-13.

DITTUS Y UN TRY CLAVE: Los Cóndores pasan 14-13 ante Los Teros en Montevideo.



▶️ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/FcddzpXkfy — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) September 6, 2025

Uruguay siguió mostrándose más incisivo en ofensiva y llegó a estar 18-14 en el marcador, hasta que tras una serie de acciones violentas terminaron jugando los últimos minutos del duelo en Montevideo con 13 jugadores.

Fue allí donde el quince chileno fue por todo en pos de aprovechar la ventaja numérica con tal de alcanzar la diferencia necesaria y si bien ello les permitió ganar el partido por 21-18, no fueron los 13 puntos necesarios.

Así las cosas, Uruguay terminó festejando su cuarta clasificación consecutiva a un Mundial de Rugby al sellar un triunfo 46-37 en el global.

Chile obtuvo un triunfo en tierras charrúas que no se lograba desde hace 54 años, pero que no fue suficiente para obtener el paso directo a la cita planetaria, por ahora.

¿Qué deben esperar ahora los Cóndores? Que se resuelva al elenco que quede fuera de la ronda clasificatoria en la Pacific Cup, con Samoa, Estados Unidos o Canadá como posibles rivales en una llave con partidos a ida y vuelta que se resolverá en suelo nacional.