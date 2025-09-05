;

Violento asalto en local de comida rápida en Lo Prado: delincuentes armados robaron a clientes

Además, los asaltantes sustrajeron cerca de $100 mil desde la caja registradora del lugar.

Cristóbal Álvarez

19 DE JUNIO DE 2024 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

19 DE JUNIO DE 2024 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante este jueves, se concretó un asalto en un local de comida rápida en Lo Prado, donde dos sujetos ingresaron y amenazaron a los presentes.

Uno de ellos portaba un arma de fuego, con la que intimidó a una pareja que estaba comiendo en una de las mesas, para luego sustraerles sus teléfonos celulares.

En paralelo, los delincuentes también se dirigieron hacia la caja registradora del local, desde donde robaron poco más de cien mil pesos en efectivo antes de huir del lugar.

Personal policial continúa realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los asaltantes.

