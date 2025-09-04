Así serán los nuevos teleféricos que se sumarán al Cerro San Cristóbal (y en esta fecha estarán listos)

19 DE JUNIO DE 2024 / SANTIAGO La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo y el director del Parque Metropolitano, Carlos Ponce; dan cuenta de las proyecciones para la temporada, panoramas y programación del Parque Met para estas vacaciones de invierno. FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin

Sin lugar a dudas, uno de los atractivos que existe en Santiago, es el teleférico del Cerro San Cristóbal.

Y es que durante el último tiempo ha hecho noticia el teleférico, ya que hay dos nuevas líneas que actualmente están en construcción.

Así serán los nuevos teleféricos que se sumarán al Cerro San Cristóbal: en esta fecha estarán listos

En concreto, uno de los teleféricos que será prontamente inaugurado, es el Teleférico Pío Nono.

La línea comprenderá 1 kilómetro y contará con 3 estaciones: Pío Nono-Zoológico Nacional, Chile Nativo y Plaza México, según reportó LUN.

En tanto, dicho teleférico será compuesto por 24 cabinas que estará disponible para un total de 8 personas. Respecto a la velocidad de la máquina, será de 10 kilómetros por hora y se espera que movilice a 800 personas.

Respecto a la fecha en que estará listo, se prevé que su inauguración se produzca durante el segundo semestre de este 2025.

¿Y el segundo teleférico?

Se trata del teleférico Bicentenario. Este, unirá a las comunas de Providencia y Huechuraba sobre el Cerro San Cristóbal.

Entre sus principales propósitos, está el ser un complemento para el transporte público de la capital. Contará con 3,4 kilómetros de extensión e incluirá 3 estaciones: Nueva Tobalaba, Parque Metropolitano y Ciudad Empresarial.

Una de las particularidades que tendrá este teleférico, es que contará con un total de 148 cabinas, con las que se prevé la movilización de 6.000 personas por hora. ¿Cuándo estará listo? Se estima que durante el 2027 finalice sus obras.