Violenta persecución en Lo Prado termina con tiroteo y tres personas detenidas

En medio del operativo, los prófugos no respetaron una señal de “pare” e impactaron contra una patrulla.

Javiera Rivera

Un operativo policial en la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana, derivó en una intensa persecución que incluyó disparos, un accidente de tránsito y la detención de tres personas.

Según información de Carabineros, todo comenzó cuando los ocupantes de un vehículo intentaron evadir un control policial, acelerando a gran velocidad para huir.

Durante la fuga, los sospechosos efectuaron disparos contra el personal uniformado, lo que intensificó el seguimiento.

En medio de la persecución, los prófugos no respetaron una señal de “pare” e impactaron contra una patrulla que se desplazaba en movimiento, provocando lesiones leves a algunos de los involucrados.

A raíz de esta situación, otros carros policiales se sumaron rápidamente al procedimiento para cerrar el paso a los delincuentes. Finalmente, 3 personas fueron arrestadas y trasladadas a una unidad policial.

En tanto, Carabineros continúa con las diligencias para dar con las armas utilizadas en el ataque y mantiene un despliegue en el sector para recabar más antecedentes del caso.

