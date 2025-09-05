TAS confirma el regreso de los ascensos y descensos en la Liga Mexicana tras seis años

Una de las ligas con más futbolistas chilenos en sus filas es la mexicana, que tiene la particularidad de no contar con sistema de ascenso y descenso, situación que le ha restado competitividad en el último tiempo. Sin embargo, todo está pronto a cambiar.

Durante la jornada de este viernes, se conoció el fallo sobre la petición de seis clubes de la segunda categoría del balompié azteca al TAS, con el objetivo de ascender a la máxima división tras haber sido campeones en años anteriores.

Si bien la resolución fue desfavorable para sus aspiraciones inmediatas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó que la Liga MX deberá volver a contar con ascensos y descensos a partir de 2027, tal como estaba estipulado.

Cabe recordar que fue la propia Federación Mexicana de Fútbol (FMF) la que en 2020 decidió suspender los ascensos por seis años, como medida paliativa frente a las dificultades económicas derivadas de la pandemia.

Los seis chilenos de la Liga MX

América: Igor Lichnovsky y Víctor Dávila.

Atlético San Luis: Benjamín Galdames.

León: Rodrigo Echeverría.

Puebla: Nicolás Díaz.

Santos Laguna: Bruno Barticciotto.