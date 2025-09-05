;

Chile suma una nueva baja para enfrentar a Uruguay

La nueva deserción se suma a la de Darío Osorio, que ya había quedado fuera de la convocatoria ante Brasil.

Carlos Madariaga

Chile suma una nueva baja para enfrentar a Uruguay / PABLO PORCIUNCULA

Como es la tónica de cada fecha FIFA, la selección chilena suma problemas en torno a la composición de su plantel.

Ya en la previa al juego con Brasil, el elenco nacional tuvo que prescindir, por lesión, de Dario Osorio.

En ese contexto, se había informado que Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic se sumaron a la concentración con lesiones musculares, apuntando a que pudieran estar contra Uruguay.

Según información de ADN Deportes, el atacante del Santos Laguna entrenó con normalidad este viernes en Juan Pinto Durán.

Sin embargo, el central del Fortaleza sigue con molestias, lo que llevó a La Roja a oficializar su liberación de la convocatoria “debido a que presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA“.

Así las cosas, Nicolás Córdova pierde una variante en una zaga cuestionada dado el irregular nivel de Paulo Díaz y Guillermo Maripán en la derrota ante Brasil.

