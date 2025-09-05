;

Dolorosa muerte remece a Deportes Limache: “El club y la comuna están de luto”

A través de sus redes sociales, el elenco “cervecero” confirmó el fallecimiento de un fiel hincha.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Está siendo una jornada triste en el interior de la Región de Valparaíso, luego de que Deportes Limache confirmara un sensible fallecimiento este viernes.

A través de sus redes sociales, los “cerveceros” informaron la muerte de un hincha llamado Sergio, conocido cariñosamente como “Cabezón Checho”.

“El club y la comuna están de luto debido al sensible fallecimiento de Sergio, un fiel hincha cervecero que acompañaba al equipo donde sea que vaya”, escribieron en la publicación.

Revisa también:

ADN

“Como Club Deportes Limache queremos entregar nuestras más sinceras condolencias a su familia y cercanos en este doloroso momento. Sabemos que Sergio estará alentando al equipo en la más alta galería”, agregaron.

Más tarde, la institución también compartió imágenes de su entrenamiento en blanco y negro, como homenaje al recordado fanático limachino.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad