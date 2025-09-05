Dolorosa muerte remece a Deportes Limache: “El club y la comuna están de luto”

Está siendo una jornada triste en el interior de la Región de Valparaíso, luego de que Deportes Limache confirmara un sensible fallecimiento este viernes.

A través de sus redes sociales, los “cerveceros” informaron la muerte de un hincha llamado Sergio, conocido cariñosamente como “Cabezón Checho”.

“El club y la comuna están de luto debido al sensible fallecimiento de Sergio, un fiel hincha cervecero que acompañaba al equipo donde sea que vaya”, escribieron en la publicación.

“Como Club Deportes Limache queremos entregar nuestras más sinceras condolencias a su familia y cercanos en este doloroso momento. Sabemos que Sergio estará alentando al equipo en la más alta galería”, agregaron.

Más tarde, la institución también compartió imágenes de su entrenamiento en blanco y negro, como homenaje al recordado fanático limachino.