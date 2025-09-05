;

Reconocido DT y exjugador del fútbol chileno en medio de la polémica por no reconocer una presunta paternidad

Un conocido entrenador asegura que no puede ser padre y mantiene el misterio sobre su vinculación con un niño, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez.

Martín Neut

Futbol chileno

Futbol chileno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Un escándalo de paternidad sacude el fútbol chileno. Según la periodista Cecilia Gutiérrez, un reconocido entrenador y ex futbolista se niega a asumir que podría ser padre de un niño.

“Me escribe una persona, que me había escrito hace tiempo, para contarme que a ella le pasó con una persona muy conocida, el hecho de que ella tuvo un hijo y esta persona lo desconoció”, relató la comunicadora, quien decidió mantener el nombre bajo reserva.

Revisa también:

ADN

El entrenador, según la periodista, argumenta que sería imposible ser padre, asegurando: “No, imposible que sea mío porque yo tengo la vasectomía. Listo”.

Además, habría señalado que no confía en la veracidad de cualquier prueba que lo vincule con el menor y que, según él, no hay manera biológica de que el niño sea suyo.

“No pertenece al mundo del espectáculo. Es un conocido entrenador de fútbol, pero muy conocido. Y que también en algún momento rozó en el espectáculo”, añadió Gutiérrez, manteniendo el misterio sobre la identidad del implicado.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad