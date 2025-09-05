Reconocido DT y exjugador del fútbol chileno en medio de la polémica por no reconocer una presunta paternidad
Un conocido entrenador asegura que no puede ser padre y mantiene el misterio sobre su vinculación con un niño, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez.
Un escándalo de paternidad sacude el fútbol chileno. Según la periodista Cecilia Gutiérrez, un reconocido entrenador y ex futbolista se niega a asumir que podría ser padre de un niño.
“Me escribe una persona, que me había escrito hace tiempo, para contarme que a ella le pasó con una persona muy conocida, el hecho de que ella tuvo un hijo y esta persona lo desconoció”, relató la comunicadora, quien decidió mantener el nombre bajo reserva.
El entrenador, según la periodista, argumenta que sería imposible ser padre, asegurando: “No, imposible que sea mío porque yo tengo la vasectomía. Listo”.
Además, habría señalado que no confía en la veracidad de cualquier prueba que lo vincule con el menor y que, según él, no hay manera biológica de que el niño sea suyo.
“No pertenece al mundo del espectáculo. Es un conocido entrenador de fútbol, pero muy conocido. Y que también en algún momento rozó en el espectáculo”, añadió Gutiérrez, manteniendo el misterio sobre la identidad del implicado.