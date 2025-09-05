;

Adriana Barrientos genera preocupación tras paso por clínica en Santiago

“No tengo idea qué es lo que me pasó”, comentó la modelo en redes sociales.

Adriana Barrientos genera preocupación tras paso por clínica en Santiago

Adriana Barrientos encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir su visita a una clínica en Santiago, donde fue atendida por un problema de salud que la llevó a permanecer bajo observación médica.

A través de sus historias en Instagram, la modelo mostró imágenes de su paso por el recinto de salud, donde aparecía recostada en una camilla y conectada a sondas intravenosas.

Estoy en urgencias, pero tuve que venir a traumatología porque el sector de urgencias está completamente lleno. No tengo idea qué me pasó, pero ya estoy aquí”, explicó en uno de sus videos.

Tras publicar los registros, permaneció varias horas alejada de sus redes sociales, aumentando la inquietud entre sus seguidores, quienes desconocían el motivo de su visita.

Más tarde, Barrientos entregó un diagnóstico y detalles de su recuperación: “Estuve en la clínica y me diagnosticaron faringitis. Voy a estar tomando antibióticos".

Estoy aburrida, así que voy a dejar un buzón de preguntas para que me entretengan”, señaló la comunicadora en sus siguientes historias.

Pese a la molestia por la enfermedad, aclaró que sus planes laborales no se verán afectados: “Le comenté al doctor que mañana tengo que trabajar. Solo pedí licencia médica por hoy, porque el fin de semana espero sentirme mejor y salir a caminar con mi perrito”.

