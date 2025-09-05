;

Raffaella di Girolamo rompe el silencio tras dos años: “El primer fallo determinó que Cristian Campos es culpable”

“Mi familia y yo vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz”, sostuvo la psicóloga.

Juan Castillo

Instagram

Instagram

Tras dos años de silencio, Raffaella di Girolamo sacó la vox se refirió al sobreseimiento definitivo de Cristián Campos, a quien acusó de abuso sexual.

A través de un video en redes sociales, la psicóloga señaló que “me acerco a ustedes para expresarles lo que siento en este minuto”.

“Después de casi dos años de silencio, hoy quiero decirles, mirándolos a los ojos, y claramente, que ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristian Campos”, agregó.

Revisa también:

ADN

Para mí es importante que recuerden que el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristian Campos, es culpable de delitos sexuales”, prosiguió.

En esa línea, di Girolamo afirmó que “mi familia y yo vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz y las mentiras queden expuestas, porque nunca es tarde”.

Cabe recordar que el actor Cristián Campos fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado jueves 21 de agosto por prescripción de la causa.

Esta decisión fue respaldada por la Corte Suprema, luego de que la parte querellante presentara un recurso de queja.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad