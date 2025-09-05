Raffaella di Girolamo rompe el silencio tras dos años: “El primer fallo determinó que Cristian Campos es culpable”

Tras dos años de silencio, Raffaella di Girolamo sacó la vox se refirió al sobreseimiento definitivo de Cristián Campos, a quien acusó de abuso sexual.

A través de un video en redes sociales, la psicóloga señaló que “me acerco a ustedes para expresarles lo que siento en este minuto”.

“Después de casi dos años de silencio, hoy quiero decirles, mirándolos a los ojos, y claramente, que ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristian Campos”, agregó.

“Para mí es importante que recuerden que el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristian Campos, es culpable de delitos sexuales”, prosiguió.

En esa línea, di Girolamo afirmó que “mi familia y yo vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz y las mentiras queden expuestas, porque nunca es tarde”.

Cabe recordar que el actor Cristián Campos fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado jueves 21 de agosto por prescripción de la causa.

Esta decisión fue respaldada por la Corte Suprema, luego de que la parte querellante presentara un recurso de queja.