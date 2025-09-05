El actor nacional Cristián Campos, de 69 años, habló tras que la Corte Suprema confirmara el sobreseimiento en la denuncia de abuso sexual presentada por Raffaella di Girolamo.

La resolución dejó sin efecto el fallo inicial que acreditaba responsabilidades, tras ser también revertido previamente por la Corte de Apelaciones.

En conversación con Hay que decirlo, el intérprete, al ser consultado sobre su estado anímico tras su sobreseimiento, dijo: “Me gustaría decir contento, pero no puedo, esto ha sido... Nadie ha ganado acá, acá han perdido dos familias. Estamos conformes, sin embargo“.

Frente a ese escenario, el actor defendió su postura y lamentó el impacto de la denuncia en su vida cotidiana.

“Como familia nos ha costado un precio enorme, a nivel no solo laboral y financiero, sino que a nivel emocional y reputacional también. Esto ha sido a pura pérdida (...) Es un tipo de denuncia, que aunque me absuelva la justicia, no resarce el daño que me han hecho”, expuso.

El intérprete continuó: “Quién me paga este año y medio cesante, quién me paga por el daño que le hizo esta calumnia a mi hija de 15 años, quién me paga cómo afectó esto a mi mujer, que ya había pasado por un proceso similar en su vida personal, pero real, con culpable, con cárcel”.

Aseguró conocer los supuestos motivos tras la denuncia en su contra

Consultado por un eventual mensaje a Raffaella y Claudia di Girolamo —su exesposa—, fue tajante: “No tengo nada que decirles. Espero no tener nunca más relación de ningún tipo con esas personas”.

Finalmente, Campos sostuvo que existieron motivaciones detrás de la denuncia: “Hay muchas razones. Todas las instancias judiciales, las pericias psicológicas dan una razón más o menos clara de por qué esta mujer, con la ayuda de su madre, incursionaron en esta denuncia sin fundamento”.

“Tenemos clara la película, sabemos por qué ocurrió. Pero no quiero contaminarme haciendo públicas verdades que dañarían la honra de ellas, así como ellas dañaron la mía. No quiero pagar con la misma moneda, pero créeme que lo tenemos muy claro”, cerró.