Corte Suprema rechaza recurso de familia Di Girolamo y ratifica sobreseimiento de Cristián Campos

La Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Raffaella di Girolamo, ratificando así el sobreseimiento definitivo del actor Cristián Campos, quien había sido acusado por abuso sexual.

La acción judicial fue presentada por el abogado de la familia, Juan Pablo Hermosilla, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara el sobreseimiento del intérprete.

“El uso de esta herramienta excepcional no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica motivada, razón por la que, al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda, sino rechazar de plano el recurso de queja promovido”, señala el fallo del máximo tribunal del país.

Cabe recordar que el actor Cristián Campos fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado jueves 21 de agosto por prescripción de la causa.

Dicha instancia judicial consideró que “no es posible jurídicamente determinar la culpabilidad respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado”.