Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Cristián Campos por prescripción en caso de abuso sexual

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento del actor Cristián Campos, quien fue denunciado por su hijastra Raffaella di Girolamo, por abuso sexual.

En una sentencia unánime, la sexta sala del tribunal de alzada conformada por los ministros Cristóbal Mera, Patricio Álvarez y la abogada Paola Herrera, ratificó la resolución: sobreseimiento por prescripción de la causa.

La Corte confirmó el sobreseimiento por prescripción de forma unánime, también consideró que "no es posible jurídicamente determinar la culpabilidad respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado".

De esta forma, la Corte de Apelaciones de Santiago cierra de manera definitiva la investigación contra el actor, ya que no hay antecedentes que permitan vincularlo con el delito que fue imputado.