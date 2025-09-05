;

Prisión preventiva para 2 de los 4 trabajadores del Hospital de Osorno acusados de torturar a compañero: los demás con arresto domiciliario total

La víctima sufrió agresiones que quedaron grabadas y registradas en videos. La Fiscalía calificó los hechos como “gravísimos” y analiza apelar.

Martín Neut

Marcelo Opitz

El Juzgado de Garantía de Osorno decretó prisión preventiva para dos de los cuatro funcionarios del Hospital Base acusados de torturar a un joven trabajador de la misma unidad de informática.

Los otros dos imputados quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

Según la investigación, los agresores lo golpearon, lo desnudaron, lo quemaron con una plancha de vapor y lo raparon en reiteradas ocasiones, grabando cada episodio. Debido a ello, el Ministerio de Salud confirmó la desvinculación de los funcionarios.

La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló que “creemos que estos actos son de los más degradantes que hay respecto de una persona. Lo que se hizo con esta víctima son hechos gravísimos”.

Agregó que se evaluará una apelación: “Nos vamos conformes con las dos personas que quedaron en prisión preventiva. Con respecto a las otras dos vamos a analizar si vamos a recurrir”.

Conformidad con la medida cautelar

En la audiencia de formalización, el magistrado Alex Franke Ruiz ordenó el ingreso de R.A.R.M y E.A.G.A. al recinto penitenciario de Osorno, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima.

Respecto a los otros dos imputados en la causa, J.P.A.N.G y J.A.B.H, el tribunal ordenó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con la víctima y su familia

Por su parte, el defensor público Cristian Rozas, representante de uno de los imputados que obtuvo arresto domiciliario, destacó la colaboración de su defendido en la causa:

“Nuestros representados han declarado en más de una ocasión, han aportado videos y fotografías que han sido de relevancia para que esta investigación se concrete (…) el tribunal reconoció esta actitud colaborativa y declaró medidas cautelares distintas”, manifestó el abogado.

