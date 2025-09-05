Luego de semanas de incertidumbre y tras una audiencia presencial en Paraguay, la Conmebol decidió dar por clasificada a la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejando en el camino a Independiente.

En la ronda de los ocho mejores, los azules deberán enfrentar a Alianza Lima, con el partido de ida programado para el 18 de septiembre en Perú. Aunque algunos creían que el duelo podía postergarse por la apelación que presentará el club de Avellaneda, esto finalmente no ocurrirá.

Según información de ADN Deportes, pese al temor de algunos hinchas azules, el partido de la U ante los peruanos se jugará en las fechas estipuladas.

Fuentes de Conmebol comentan que, una vez recibidas las apelaciones de Independiente, ese mismo día sesionará la segunda sala del Tribunal de Justicia, con el fin de entregar un fallo definitivo lo antes posible.

Con este tema resuelto, ahora el problema para Universidad de Chile pasa por la Supercopa ante Colo Colo, ya que la final está fijado apenas cuatro días antes de su viaje a Lima y genera un disyuntiva en cuanto a los jugadores a utilizar.