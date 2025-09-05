;

VIDEO. Por esta razón Conmebol no suspenderá partido de la U ante Alianza Lima pese a la apelación de Independiente

El “Rojo” enviará sus descargos, pero desde la orgánica ya tienen un plan para no modificar las fechas de Copa Sudamericana.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Luego de semanas de incertidumbre y tras una audiencia presencial en Paraguay, la Conmebol decidió dar por clasificada a la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejando en el camino a Independiente.

En la ronda de los ocho mejores, los azules deberán enfrentar a Alianza Lima, con el partido de ida programado para el 18 de septiembre en Perú. Aunque algunos creían que el duelo podía postergarse por la apelación que presentará el club de Avellaneda, esto finalmente no ocurrirá.

Según información de ADN Deportes, pese al temor de algunos hinchas azules, el partido de la U ante los peruanos se jugará en las fechas estipuladas.

Revisa también:

ADN

Fuentes de Conmebol comentan que, una vez recibidas las apelaciones de Independiente, ese mismo día sesionará la segunda sala del Tribunal de Justicia, con el fin de entregar un fallo definitivo lo antes posible.

Con este tema resuelto, ahora el problema para Universidad de Chile pasa por la Supercopa ante Colo Colo, ya que la final está fijado apenas cuatro días antes de su viaje a Lima y genera un disyuntiva en cuanto a los jugadores a utilizar.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad