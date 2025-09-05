Luis Suárez recibe dura sanción tras escupir a un rival en la final de Leagues Cup

Una vergonzosa imagen fue la que dejó Luis Suárez en la final de la Leagues Cup, donde Inter Miami cayó 3-0 frente al Seattle Sounders.

El delantero uruguayo escupió a un miembro del staff del equipo rival tras una trifulca que se generó al finalizar el encuentro. La acción trajo graves consecuencias.

Finalmente, la organización del torneo decidió castigar al exjugador de Barcelona y Liverpool con seis fechas de suspensión, lo que equivale a que no podrá disputar la próxima edición de la competición.

Además, en el conjunto donde también milita Lionel Messi, fueron sancionados el argentino-chileno Tomás Avilés con tres partidos y el campeón del mundo con España, Sergio Busquets, con dos encuentros.

Este castigo solo es válido para la Leagues Cup, por lo que todos los mencionados podrán disputar normalmente los partidos de la MLS.