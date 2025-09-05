;

FOTO. “No daba más”: Fran Virgilio preocupa a sus seguidores con problema de salud tras infidelidad de Karol Lucero

La modelo e influencer ha pasado días difíciles tras su mediático quiebre amoroso.

Alejandro Basulto

Los días posteriores al mediático escándalo de infidelidad que protagonizó Karol “Dance” Lucero continúan generando atención.

En esta ocasión, fue su esposa, la modelo e influencer Francisca Virgilio, quien relató cómo ha enfrentado la compleja etapa posterior a la separación.

Al comienzo, tras confirmarse la traición del exchico Yingo, la emprendedora utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo recibido.

“Agradezco de corazón cada mensaje de apoyo y cariño que me han enviado estos días. Estuve ausente, enfocada en cuidarme, con terapia, acompañada de mi familia y amigas. Estos procesos son largos, pero también de mucho aprendizaje”.

Con más de 380 mil seguidores, la influencer ha compartido aspectos de su recuperación anímica.

¿Cuál es el problema de salud que aqueja a Fran Virgilio?

Esta semana reveló que los dolores derivados de la escoliosis que padece aumentaron. “Retomé el quiropráctico porque mi columna no daba más y esto me alivia un montón”, señaló junto a una fotografía en la camilla de tratamiento.

Pese al complejo escenario personal, la joven ha seguido activa en su rol de creadora de contenido, asistiendo a eventos y cumpliendo con compromisos laborales.

Asimismo, en su canal de difusión de Instagram, mantiene contacto permanente con sus seguidores, quienes la han acompañado durante este proceso. De hecho, apenas estalló la polémica, dejó el siguiente mensaje: “Gracias. Que todo el amor que me mandan, vuelva a ustedes multiplicado”.

