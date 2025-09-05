“No tengo por qué aguantar”: expareja de Juan David Rodríguez arremete contra el cantante y anuncia drástica medida

Las declaraciones del cantante Juan David Rodríguez en Primer Plano generaron una ola de reacciones, especialmente de parte de su expareja, Yamila Rosales, quien resolvió acudir a la justicia luego de sentirse aludida y afectada por sus dichos.

Durante el estelar emitido por Chilevisión, el artista insistió en negar la paternidad de su hijo. En pantalla señaló: “No podemos ser tan mecánicos en la vida, porque hay sensaciones, güey, hay corazonadas, hay cosas que te dan. Si alguien me niega que la sangre es sangre, yo sentí que no era mío”.

Además, agregó: “¿Por qué los seres humanos vamos a negar los instintos y por qué voy a negar todo mi linaje? Si yo tengo historia, güey. Tengo nueve sobrinos, blanco, amarillo, güey, de todo. Pero todos tienen algo de mi linaje. Mi linaje es potente, soy hijo de negro y de hija de español. Mis facciones son muy distintas”.

El intérprete también sostuvo que “hubo muchos momentos de infidelidades, yo tengo pruebas que voy a presentar en el juicio que yo voy a hacer ahora”.

Habló Yamila Rosales, expareja de Juan David Rodríguez

Frente a estas palabras, Yamila Rosales respondió en conversación con Lima Limón que decidió demandarlo.

“Le corrimos el telón a un supuesto artista y mostró su verdadera cara. Ya hice todo y está la demanda por calumnias e injurias. No tengo por qué aguantar que se siga refiriendo así a mi hijo y menos acusarme de algo que jamás existió y está en su cabeza”, afirmó.

La expareja del cantante continuó: “Lo que salió en Primer plano, el cuestionamiento, fue lo que yo viví en casa a puertas cerradas durante tres años. Ahora me toca ser la madura en todo esto, porque él deja mucho que desear refiriéndose así a nuestro hijo".

“Si bien es fácil pedir perdón, el daño ya está hecho. Y siempre hace lo mismo, no le creo nada. Mejor que le pida perdón a Dios, porque con un bebé no se juega”, complementó.

Con relación a la posibilidad de realizarse una prueba de ADN, la madre del hijo de Juan David Rodríguez enfatizó: “Yo no le niego el ADN, pero he gastado tanta plata en abogados, me costó tanto notificarlo, que él me pagara unas miserables chauchas...“.

¿Por qué le tengo que regalar el ADN a un hombre que salió en televisión diciendo que el hijo mío no es su hijo, sabiendo que hay un ADN de por medio? (...) Si quiere un ADN, perfecto, pero que vaya como cualquier chileno a hacer la fila, pagar un abogado”, añadió.

Finalmente, Yamila Rosales aclaró cuáles serán las condiciones si el exintegrante de Rojo decide asumir la paternidad. Aseguró que no le quitará su derecho a estar con su hijo, pero también precisó que pedirá una prueba de drogas y velará para que siga el proceso legal hasta que todo el asunto quede zanjado.