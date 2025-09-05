;

“Me tuvieron que poner una prótesis”: Karen Paola es sometida a importante cirugía

La cantante previamente había viajado a Perú para reencontrarse con Juan Pedro Verdier.

“Me tuvieron que poner una prótesis”: Karen Paola es sometida a importante cirugía

La cantante nacional Karen “Paola” Bejarano encendió la preocupación de sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía en bata clínica, donde adelantó que enfrentaría un procedimiento médico importante.

La imagen fue publicada con el mensaje “Here we go again (Aquí vamos de nuevo)”, lo que de inmediato generó inquietud entre sus fanáticos.

Horas más tarde, la artista recurrió nuevamente a su cuenta en Instagram para entregar detalles sobre lo ocurrido. “Yo vengo a reportarme porque muchos me empezaron a preguntar qué me había pasado. Estoy con una operación en el bracito”, señaló.

Eso significa que en este minuto mi brazo está del porte de la pata de un elefante. Sí, está muy hinchado, hay un poquito de dolor, yo igual tengo una tolerancia al dolor brígida”, añadió.

Karen Bejarano: “Estoy con hartos analgésicos”

La intérprete confirmó que se trató de un procedimiento de mayor envergadura. “Estoy con hartos analgésicos, pero lamentablemente la hinchazón es...”, explicó, añadiendo que “igual es una intervención grande porque me tuvieron que poner una prótesis”.

Respecto al proceso de recuperación, la cantante detalló: “Entonces tengo que cuidarme el brazo porque es en este minuto donde se está curando. Tengo que moverlo muy poquito y ser muy cuidadosa, sobre todo las primeras dos semanas antes de que tenga mi control postoperatorio, porque después tendría que empezar con la kine”.

Cabe recordar que recientemente Karen Paola se había integrado brevemente al reality Mundos Opuestos 3 en Perú. Allí protagonizó un reencuentro con Juan Pedro Verdier, con quien expresó deseos de retomar su relación.

Sin embargo, su participación terminó abruptamente tras una grave lesión en la primera prueba física, hecho que la obligó a abandonar el programa y regresar a Chile.

