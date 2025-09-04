;

Aseguran que Karol Lucero abandonará Chile tras escándalo por infidelidad

El animador se refirió a estos rumores en un programa de farándula. “Seguramente compartiré cosas en redes”, dijo.

Ruth Cárcamo

La polémica de la infidelidad que involucró a Karol Lucero con Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, todavía envuelve al exchico Yingo, pues ahora hay indicios de que podría abandonar Chile.

A esta decisión se suma su separación con Fran Virgilio y una posible querella en su contra por parte de la DJ Isi Glock. También el cierre de su emprendimiento audiovisual, Like Media.

En el más reciente capítulo de “Que te lo digo” revelaron que el animador estaría preparando un viaje al extranjero para ingresar a un centro de sanación espiritual.

Respuesta de Karol Lucero

“No quiero hablar de ello, especulen lo que quieran al respecto. Obedece a mi vida privada, seguramente compartiré cosas en redes, pero solo eso. Todo es parte de mi vida privada, no pública”, respondió el exchico Yingo durante el programa.

