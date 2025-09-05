Rechazan prisión preventiva para imputados por corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales de Arica

El Juzgado de Garantía de Arica rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía en contra de ocho imputados investigados por presuntos delitos de corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.

Tras una extensa audiencia que se prolongó por cerca de 12 horas, el tribunal resolvió decretar medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica.

En el marco de una compleja investigación, @Fiscalia_Arica y Bridec @PDI_Arica, llevan a cabo operativo por delitos de corrupción pública al interior de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. Hay 5 funcionarios públicos detenidos y 5 particulares. pic.twitter.com/U6ChBAoBFw — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) September 3, 2025

La resolución judicial estableció que solo se logró acreditar, de manera inicial, la existencia de delitos de cohecho y soborno, pero no así el de asociación ilícita, como sostenía la investigación del Ministerio Público.

El caso se enmarca en un operativo realizado el pasado 3 de septiembre por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en las dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales, procedimiento que terminó con 10 detenidos: cinco funcionarios públicos y cinco particulares.

De acuerdo con la indagatoria, los involucrados habrían recibido sobornos de particulares con el fin de agilizar trámites y entregar información privilegiada del organismo, especialmente vinculada a la compra o arriendo de terrenos fiscales.

“Los imputados aprovecharon su posición para favorecer indebidamente a terceros a cambio de importantes sumas de dinero”, señaló en su momento la Fiscalía.

Sin embargo, el tribunal consideró insuficientes los antecedentes para justificar la prisión preventiva y optó por medidas menos gravosas. Ante este escenario, el Ministerio Público confirmó que evalúa presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Arica, con el objetivo de revertir la decisión y endurecer las cautelares contra los imputados.