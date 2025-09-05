Este “común” tipo de alimentos reduce las hormonas sexuales masculinas, según estudio
Expertos llevaron a cabo el análisis en hombres de entre 20 y 30 años. Revisa acá los resultados.
Cada persona basa su dieta diaria en cierto tipo de alimentos, los cuales son los que consumen con mayor frecuencia.
Sin embargo, hay algunos alimentos en específico que, al comerlos constantemente, pueden generar grandes complicaciones a la salud de las personas.
En ese contexto, es que un estudio dio a conocer que la dieta basada en un tipo bastante “común” de alimentos reduciría las hormonas sexuales masculinas.
En concreto, se trata nada más y nada menos que de los cada vez más comunes alimentos ultraprocesados.
Según cita 24 Horas, un estudio publicado en Cell Metabolism dio a conocer que una dieta basada en los alimentos ultraprocesados no solamente aumenta el peso de las personas, sino que también implican una reducción en las hormonas sexuales masculinas.
En dicho análisis, los científicos se percataron de que los hombres (de entre 20 y 35 años) que consumieron alimentos ultraprocesados ganaron en promedio 1,3 kilos de peso y 1 kilo de masa corporal. En tanto, quienes seguían una dieta de alimentos frescos no presentaron dichos cambios físicos.
No obstante, el hallazgo que más llamó la atención es que aquellas personas que basan su dieta en alimentos ultraprocesados mostraron una preocupante disminución de la hormona foliculoestimulante (FSH), la cual es primordial en la producción de espermatozoides.
Sumado a lo anterior, el análisis evidenció una notable baja en los índices de los niveles de testosterona y movilidad espermática.