Estos aditivos en tus alimentos podrían aumentar el riesgo de muerte prematura, según estudio

El consumo de alimentos ultraprocesados se ha relacionado con múltiples problemas de salud, desde enfermedades cardiovasculares hasta diabetes y muerte prematura.

Según un estudio reciente publicado en eClinicalMedicine, ciertos aditivos presentes en estos productos podrían ser los responsables de aumentar el riesgo de mortalidad.

En la investigación, cerca de 187.000 personas entre 40 y 75 años registraron su ingesta alimentaria durante 11 años. De esta forma, los investigadores identificaron que los ultraprocesados constituían el 20% de su dieta diaria.

Los aditivos más ligados a la mortalidad

De los diferentes ingredientes presentes en este tipo de productos alimentarios, 5 categorías mostraron una relación directa con un mayor riesgo de muerte:

Potenciadores de sabor : glutamato y ribonucleótidos.

: glutamato y ribonucleótidos. Edulcorantes : acesulfame, sacarina y sucralosa.

: acesulfame, sacarina y sucralosa. Agentes de procesamiento : agentes antiapelmazantes, firmantes y espesantes.

: agentes antiapelmazantes, firmantes y espesantes. Azúcares : fructosa, azúcar invertida, lactosa y maltodextrina.

: fructosa, azúcar invertida, lactosa y maltodextrina. Colorantes y saborizantes artificiales también fueron señalados como ingredientes preocupantes.

Los investigadores aclararon que no todos los aditivos tienen el mismo impacto; por ejemplo, los agentes gelificantes, como la pectina, podrían incluso reducir el riesgo de muerte prematura gracias a sus propiedades.

Sin embargo, reducir la ingesta de azúcares refinados, edulcorantes artificiales y agentes de procesamiento puede ayudar a proteger la salud cardiovascular y prevenir enfermedades.