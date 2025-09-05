Por qué los moretones cambian de color, que significa cada uno y cuándo debo preocuparme / SimpleImages

Un golpe puede dejar una marca en la piel que parece inofensiva, pero los moretones son el reflejo de un proceso complejo dentro del cuerpo. Su color no es al azar: cada tonalidad indica una etapa distinta en la curación.

Según especialistas de Verywell Health y Cleveland Clinic, la mayoría de los hematomas desaparece en unas dos semanas, aunque la duración puede variar según la edad, la salud y la profundidad de la lesión.

En primer lugar, un hematoma se produce cuando los vasos sanguíneos pequeños se rompen tras un golpe o caída. La sangre se filtra bajo la piel y, aunque esta permanece intacta, la acumulación de líquidos genera dolor y cambios de color visibles.

El significado de los colores del moretón

Rojo o rosado (primeras horas) : corresponde a la sangre fresca que se acumuló bajo la piel tras el golpe.

: corresponde a la sangre fresca que se acumuló bajo la piel tras el golpe. Azul o morado (1 a 5 días) : aparece cuando la sangre comienza a descomponerse y se vuelve más densa.

: aparece cuando la sangre comienza a descomponerse y se vuelve más densa. Verde (5 a 7 días) : indica la degradación de la hemoglobina, un paso clave en la reabsorción.

: indica la degradación de la hemoglobina, un paso clave en la reabsorción. Amarillo o café claro (7 a 14 días): etapa final del proceso, el cuerpo está eliminando los últimos restos antes de que la piel recupere su tono normal.

Estos cambios son señales de que el organismo está trabajando para reparar la lesión.

¿Cuándo debo preocuparme?

Aunque la mayoría de los hematomas son benignos, los especialistas aconsejan consultar a un médico si aparecen estos síntomas:

Dolor intenso o aumento de la hinchazón.

Hematomas grandes o que surgen sin causa aparente.

Aparición en zonas delicadas como el ojo, la cabeza o el cuello.

Persistencia más allá de dos semanas sin mejoría.

Signos de infección: fiebre, pus o líneas rojas alrededor.

En personas con problemas de coagulación o bajo tratamiento anticoagulante, cualquier hematoma debe ser monitoreado con más cuidado.