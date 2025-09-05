Tu gato también puede tener demencia: a estos síntomas debes prestar atención / Dmytro Betsenko

Muchos dueños de gatos no lo saben, pero al igual que los humanos, los felinos también pueden desarrollar demencia.

El síndrome de disfunción cognitiva felina —conocido como demencia felina— es un deterioro relacionado con la edad que afecta la memoria, la orientación y la conducta del animal.

Un artículo publicado en The Conversation por Emily Blackwell y Sara Lawrence-Mills, investigadoras de la Universidad de Bristol, advierte que este problema es más común de lo que se cree.

Esto, ya que más de la mitad de los gatos mayores de 15 años muestran síntomas de demencia, aunque algunos comportamientos pueden aparecer desde los siete años.

Las señales más comunes de demencia en gatos

Identificar los síntomas a tiempo es clave para mejorar la calidad de vida de tu mascota. Según las investigadoras, estos son los signos más frecuentes:

Vocalización inusual : maullidos excesivos o a horas inusuales, especialmente por la noche.

: maullidos excesivos o a horas inusuales, especialmente por la noche. Interacciones alteradas : mayor necesidad de atención o, por el contrario, irritabilidad y desinterés por personas conocidas.

: mayor necesidad de atención o, por el contrario, irritabilidad y desinterés por personas conocidas. Cambios en el sueño : dormir más durante el día y mostrarse inquieto en la noche.

: dormir más durante el día y mostrarse inquieto en la noche. Problemas de higiene : hacer sus necesidades fuera del arenero.

: hacer sus necesidades fuera del arenero. Desorientación : perderse dentro de la casa, quedarse mirando paredes o confundirse con las puertas.

: perderse dentro de la casa, quedarse mirando paredes o confundirse con las puertas. Variaciones en la actividad : menos juego, menor exploración o abandono del aseo personal.

: menos juego, menor exploración o abandono del aseo personal. Ansiedad : esconderse con frecuencia o mostrarse temeroso ante estímulos habituales.

: esconderse con frecuencia o mostrarse temeroso ante estímulos habituales. Dificultad de aprendizaje: olvidar dónde está su plato de comida o no poder realizar tareas que antes hacía sin problema.

Los especialistas aclaran que muchos de estos síntomas pueden confundirse con otras enfermedades comunes en gatos mayores, como artritis o problemas renales.

Por eso, es fundamental consultar a un veterinario para descartar otras condiciones.