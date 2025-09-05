;

Rodrigo Ureña recibe severa sanción tras clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima

El volante chileno sufrió un castigo de seis fechas, mismas que el entrenador de los blanquiazules, Néstor “Pipo” Gorosito.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

El último clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, disputado el 24 de agosto, estuvo más que encendido y terminó con fuertes acusaciones hacia el juez por ambas partes, lo que trajo importantes consecuencias.

Durante la jornada de este viernes, el Tribunal de Disciplina de aquel país entregó las sanciones posteriores al informe arbitral de Jordi Espinoza. Rodrigo Ureña, por parte de la U, y Néstor Gorosito, Renzo Garcés y Carlos Zambrano en los blanquiazules, recibieron severos castigos.

En el caso del chileno, que no jugó el partido por lesión, fue sancionado con seis fechas tras insultar al árbitro en la zona de camarines. El mismo castigo recayó sobre el DT de Alianza, quien realizó gestos provocadores hacia la hinchada del cuadro “crema”.

Otro de los más afectados fue Garcés, quien deberá cumplir cuatro jornadas de suspensión por agredir verbalmente al juez. Según el informe, el defensor le gritó: vendido de mierda, localista de mierda”. Por su parte, Zambrano solo recibió dos fechas por gestos al público.

Cabe destacar que estas sanciones aplican únicamente al campeonato peruano, por lo que el entrenador y los jugadores de Alianza Lima sancionados sí podrán estar presentes en el duelo frente a Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

