“Corriendo hacia camarines...”: Informe arbitral detalla furiosa reacción de jugador de Deportes Limache ante O’Higgins

Este martes, la ANFP dio a conocer el informe arbitral del empate 2-2 entre Deportes Limache y O’Higgins, disputado el pasado viernes por la fecha 21 del Campeonato Nacional, en el cual se consigna el tenso altercado entre los planteles de ambos equipos tras el término del partido en Quillota.

Todo se produjo después del pitazo final del árbitro Franco Jiménez, instante en que el lateral del elenco tomatero, Guillermo Pacheco, corrió en busca de un integrante del cuerpo técnico del cuadro rancagüino, siendo frenado por su propio entrenador Víctor Rivero.

Sin embargo, la escena no terminó ahí, ya que luego de que el juez expulsara al futbolista de Limache, este corrió hacia los camarines para encarar a quienes habrían motivado sus reclamos, siendo perseguido nuevamente por el cuerpo técnico.

Sobre esta situación, el árbitro del compromiso detalló en su informe lo que ocurrió fuera de la cancha y explicó que Pacheco fue expulsado por “por culpable de conducta violenta".

“Una vez finalizado el partido, el jugador en cuestión se dirigió corriendo de manera vehemente hacia la banca técnica del equipo rival, con actitudes de confrontación que incitaban a la violencia, debiendo ser contenido por su propio Director Técnico”, añadió Franco Jiménez.

“Posteriormente, tras ser expulsado, mantuvo una conducta provocativa y confrontacional, corriendo hacia el sector de camarines. Fue seguido de cerca por el cuarto árbitro, situación que derivó en un altercado que logró ser controlado por el cuerpo arbitral, evitando que escalara a mayores consecuencias. Finalmente, el jugador fue persuadido e ingresó a su vestuario", complementó el juez.