;

“Corriendo hacia camarines...”: Informe arbitral detalla furiosa reacción de jugador de Deportes Limache ante O’Higgins

El lateral del elenco tomatero, Guillermo Pacheco, protagonizó un tenso momento tras el término del partido ante el cuadro rancagüino en Quillota.

Bastián Lizama

Captura @TNTSports

Captura @TNTSports

Este martes, la ANFP dio a conocer el informe arbitral del empate 2-2 entre Deportes Limache y O’Higgins, disputado el pasado viernes por la fecha 21 del Campeonato Nacional, en el cual se consigna el tenso altercado entre los planteles de ambos equipos tras el término del partido en Quillota.

Todo se produjo después del pitazo final del árbitro Franco Jiménez, instante en que el lateral del elenco tomatero, Guillermo Pacheco, corrió en busca de un integrante del cuerpo técnico del cuadro rancagüino, siendo frenado por su propio entrenador Víctor Rivero.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, la escena no terminó ahí, ya que luego de que el juez expulsara al futbolista de Limache, este corrió hacia los camarines para encarar a quienes habrían motivado sus reclamos, siendo perseguido nuevamente por el cuerpo técnico.

Sobre esta situación, el árbitro del compromiso detalló en su informe lo que ocurrió fuera de la cancha y explicó que Pacheco fue expulsado por “por culpable de conducta violenta".

“Una vez finalizado el partido, el jugador en cuestión se dirigió corriendo de manera vehemente hacia la banca técnica del equipo rival, con actitudes de confrontación que incitaban a la violencia, debiendo ser contenido por su propio Director Técnico”, añadió Franco Jiménez.

“Posteriormente, tras ser expulsado, mantuvo una conducta provocativa y confrontacional, corriendo hacia el sector de camarines. Fue seguido de cerca por el cuarto árbitro, situación que derivó en un altercado que logró ser controlado por el cuerpo arbitral, evitando que escalara a mayores consecuencias. Finalmente, el jugador fue persuadido e ingresó a su vestuario", complementó el juez.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad