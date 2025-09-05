“Concentrados en volver a hacer historia”: los Cóndores buscan en Uruguay su paso al Mundial de Rugby 2027 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La selección chilena de rugby aguarda desde comienzos de semana en Montevideo por su revancha ante Uruguay en la lucha por el cupo directo al Mundial 2027.

Los Cóndores cayeron la semana pasada por 28-16 ante el cuadro charrúa en La Pintana, por lo que deberán imponerse este sábado por 13 puntos de diferencia, con tal de clasificar a su segunda cita planetaria consecutiva.

“Ansioso por jugar. Hemos tenido una buena semana, hemos trabajado bien y estamos convencidos. Hemos hecho lo justo y preciso, hay confianza en el equipo”, planteó Javier Carrasco, uno de los integrantes del quince nacional.

“Estamos preparados. El partido en Chile no fue como esperábamos, pero podemos hacer un buen papel y llevarnos la clasificación”, complementó Nicolás Saab.

Pese a que históricamente los Teros han sido superiores a Chile, el plantel apunta a dar el golpe en el estadio Charrúa de Montevideo.

“Vamos a jugar muy inteligente, solucionando todo lo de la semana pasada. Veo al equipo completo, está concentrado y enfocado en volver a hacer historia”, aseguró Ernesto Tchimino.

El choque entre Uruguay y Chile, por el cupo al Mundial de Rugby 2027, se disputará este sábado 6 de septiembre, desde las 14:30 horas, y será transmisión por la señal de ESPN y Disney+.