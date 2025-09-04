Los próximos pasos de los primos Grimalt tras la sorpresiva muerte de Paulao / Diego Sáez

El voleibol playa de Chile sufrió un duro golpe ante la muerte de Paulao, quien había sido el head coach de la especialidad en el país durante los últimos ocho años.

Quienes se han visto más impactados al respecto son los primos Marco y Esteban Grimalt, considerando que el brasileño guio el proceso que les permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Según información de ADN Deportes, los oriundos de Linares están reorganizando su calendario y todavía analizan si competirán en Brasil las próximas semanas, donde hay agendadas dos fechas del circuito internacional este mes, en Joao Pessoa y Río de Janeiro.

Eso sí, los primos Grimalt tienen definido el competir si o si en el Premundial de voleibol playa, que se desarrollará el primer fin de semana de octubre en Veracruz, México, apuntando a generar un cupo extra para Chile, pues ellos ya tienen su lugar asegurado en la cita planetaria de noviembre en Australia.

El dolor por Paulao

La mejor dupla nacional estuvieron por última vez con el entrenador en Santiago, pues no viajó con ellos a Hamburgo, el último torneo que disputaron.

Todo, pues Paulao optó por ir a un curso en Trinidad y Tobago. En su regreso al país, en Ciudad de Panamá, se encontró con Irán Arcos e Israel Castro, que venían desde Managua, donde asistieron a la Americup y levantaron la postulación para que Chile sea sede en 2029 (sería en el Movistar Arena).

Compartieron el vuelo Copa que los trajo desde ahí a Santiago. Israel Castro se bajó primero y por eso no vio a Paulao cuando se descompensó, a diferencia de Irán Arcos, que venía unas filas más atrás.

Una vez que el Servicio Médico Legal entregue sus restos, será incinerado: parte de sus cenizas serán enviadas a Brasil, con sus familiares; y otro poco quedará en Chile con su pareja, con quien ya planeaban casarse.