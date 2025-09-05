Detienen a exfutbolista chileno ligado a una banda narco que operaba en la Región Metropolitana

La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público, llevó adelante la denominada “Operación Betis”, un amplio procedimiento contra el crimen organizado que terminó con 18 personas detenidas en la Región Metropolitana.

Entre los aprehendidos se encuentra un exfutbolista chileno con pasos por clubes nacionales y del exterior. Se trata de Christopher Veas Arriagada, quien vistió la camiseta de Deportes Melipilla durante las temporadas 2015 y 2016.

Según los antecedentes entregados por las autoridades, la red desbaratada se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos, utilizando empresas de fachada, testaferros y una casa de cambio en el centro de Santiago como mecanismos para blanquear millonarias sumas de dinero.

El operativo permitió la incautación de bienes avaluados en más de $2.500 millones, entre ellos vehículos de alta gama, propiedades y dinero en efectivo, elevando el patrimonio intervenido a cerca de $3.000 millones.

Respecto a la participación de Christopher Veas, los informes policiales lo mencionan dentro del grupo investigado, aunque aún no se han revelado mayores detalles sobre su rol específico dentro de la organización. Por ahora, el exjugador permanece en calidad de detenido, a la espera de la respectiva formalización en tribunales.

Quién es Cristopher Veas Arriagada

En su etapa como futbolista, actuó por Melipilla entre 2015 y 2016, luego de pasar por Deportivo Maipo Quilicura de la Tercera División. Además, el detenido registra experiencias en Barnechea y el desaparecido La Pintana. Se formó en el fútbol formativo de Colo Colo y Universidad de Chile.

Justamente, el prefecto de la PDI, José Contreras, detalló que la organización se encontraba ligada a un equipo de fútbol, el cual finalmente dio el nombre a la operación.

“A través del uso de técnicas especiales se logra establecer la participación de un sujeto en particular que había sido futbolista. Se empieza a seguir la línea de contacto de él y se logra establecer que tenían un equipo de fútbol que en primera instancia solamente había una relación de cercanía entre los miembros, pero luego en el transcurso de la investigación se establece que mayoritariamente quienes participaban en ese equipo de fútbol participaban también en la estructura criminal con distintos roles”, señaló.

“Es un equipo que ellos le llamaron Betis toda vez que uno de los miembros del equipo fue futbolista en etapa de fútbol profesional, jugó en Europa en un equipo de tercera división, ha representado al país a través de equipos amateur en distintos campeonatos de fútbol a nivel latinoamericano y funcionaba dentro de la lógica de la estructura criminal con un rol bastante preponderante“, agregó el prefecto de la PDI.