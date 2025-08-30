Los Cóndores caen ante Uruguay en la primera final sudamericana al Mundial de Rugby 2027

Este sábado, en el Estadio Municipal de La Pintana, Los Cóndores sufrieron un duro traspié en el partido de ida contra Uruguay por la clasificación al Mundial de Rugby de Australia 2027.

En un complicado partido, el elenco nacional que dirige Pablo Lemoine no pudo hacer valer su localía y cayó por 28-16 ante los “Los Teros”, resultado que deja todo muy complicado para la revancha que se jugará la próxima semana en Montevideo.

Ahora, Chile intentará revertir la llave en el duelo de vuelta a disputarse el sábado 6 de septiembre en el Estadio Charrúa de Montevideo. El ganador se instalará en Australia 2027, mientras que el perdedor tendrá que seguir luchando en el play-off Sudamérica-Pacífico.

Tras la derrota, el seleccionado de Los Cóndores, Benjamín Videla, atendió a los medios y se mostró confiado en revertir la serie ante Uruguay. “Siempre supimos que no iba a ser fácil, si bien estamos abajo 12 puntos, todavía quedan 80 minutos”, declaró.

En esa línea, señaló que “cualquier cosa puede pasar, creo que si nos mantenemos en nuestro juego y aprovechando las oportunidades que tuvimos, podemos marcar mucha diferencia”.

“Hoy no lo hicimos, pero para el próximo partido tenemos que hacerlo. No hay margen de error. Dependemos de nosotros, nosotros somos nuestro mayor enemigo y la disciplina, que es el factor que venimos hablando hace cuatro años", sentenció Videla.