;

Los Cóndores caen ante Uruguay en la primera final sudamericana al Mundial de Rugby 2027

El combinado nacional no pudo hacer valer su localía en La Pintana y deberá ir a buscar la clasificación a Montevideo.

Bastián Lizama

Mauricio Palma | Team Chile

Mauricio Palma | Team Chile

Este sábado, en el Estadio Municipal de La Pintana, Los Cóndores sufrieron un duro traspié en el partido de ida contra Uruguay por la clasificación al Mundial de Rugby de Australia 2027.

En un complicado partido, el elenco nacional que dirige Pablo Lemoine no pudo hacer valer su localía y cayó por 28-16 ante los “Los Teros”, resultado que deja todo muy complicado para la revancha que se jugará la próxima semana en Montevideo.

Revisa también:

ADN

Ahora, Chile intentará revertir la llave en el duelo de vuelta a disputarse el sábado 6 de septiembre en el Estadio Charrúa de Montevideo. El ganador se instalará en Australia 2027, mientras que el perdedor tendrá que seguir luchando en el play-off Sudamérica-Pacífico.

Tras la derrota, el seleccionado de Los Cóndores, Benjamín Videla, atendió a los medios y se mostró confiado en revertir la serie ante Uruguay. “Siempre supimos que no iba a ser fácil, si bien estamos abajo 12 puntos, todavía quedan 80 minutos”, declaró.

En esa línea, señaló que “cualquier cosa puede pasar, creo que si nos mantenemos en nuestro juego y aprovechando las oportunidades que tuvimos, podemos marcar mucha diferencia”.

“Hoy no lo hicimos, pero para el próximo partido tenemos que hacerlo. No hay margen de error. Dependemos de nosotros, nosotros somos nuestro mayor enemigo y la disciplina, que es el factor que venimos hablando hace cuatro años", sentenció Videla.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad