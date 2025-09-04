;

Una clasificación costosa: los duros castigos contra la U de Chile en Conmebol

Según información de ADN Deportes, Azul Azul buscará apelar a la sanción por partidos a jugar sin público en condición de local.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Una clasificación costosa: los duros castigos contra la U de Chile en Conmebol

Una clasificación costosa: los duros castigos contra la U de Chile en Conmebol / ALEJANDRO PAGNI

La U de Chile se impuso jurídicamente ante Independiente luego que el Tribunal de Disciplina de Conmebol resolviera descalificar a los trasandinos tras la serie de incidentes que derivaron en la cancelación del duelo por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Eso sí, el cuadro universitario azul sufrió una serie de castigos que no son para nada menores.

Revisa también:

ADN

Por una parte, el ente continental impuso una multa de 270.000 dólares, poco más de 260 millones de pesos chilenos, por infracciones al Código Disciplinario.

A lo anterior se suma también el que la U de Chile deberá jugar sus próximos siete partidos de local a nivel internacional sin público, además de otros siete sin sus hinchas en condición de visitante.

El tema no es menor, considerando que, al cálculo de una recaudación de un millón de dólares, el elenco universitario laico ya pierde de por sí siete millones de la divisa norteamericana.

Producto de lo anterior, según información de ADN Deportes, la directiva de Azul Azul va a analizar el fallo para ver si ellos apelan o no a la cantidad de partidos sin público que les dieron.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad