Una clasificación costosa: los duros castigos contra la U de Chile en Conmebol / ALEJANDRO PAGNI

La U de Chile se impuso jurídicamente ante Independiente luego que el Tribunal de Disciplina de Conmebol resolviera descalificar a los trasandinos tras la serie de incidentes que derivaron en la cancelación del duelo por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Eso sí, el cuadro universitario azul sufrió una serie de castigos que no son para nada menores.

Por una parte, el ente continental impuso una multa de 270.000 dólares, poco más de 260 millones de pesos chilenos, por infracciones al Código Disciplinario.

A lo anterior se suma también el que la U de Chile deberá jugar sus próximos siete partidos de local a nivel internacional sin público, además de otros siete sin sus hinchas en condición de visitante.

El tema no es menor, considerando que, al cálculo de una recaudación de un millón de dólares, el elenco universitario laico ya pierde de por sí siete millones de la divisa norteamericana.

Producto de lo anterior, según información de ADN Deportes, la directiva de Azul Azul va a analizar el fallo para ver si ellos apelan o no a la cantidad de partidos sin público que les dieron.