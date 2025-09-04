Atención hinchas azules: cuándo y a qué hora juega la U ante Alianza Lima por los 4tos de final de Copa Sudamericana / LORENA DE VECCIO/AGENCIAUNO

Habrá apelación de los argentinos, pero es prácticamente un hecho. Este jueves por la tarde, Conmebol entregó su resolución ante la polémica del duelo de vuelta de Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile.

Tras los graves incidentes que se generaron en Buenos Aires, el partido fue cancelado y recién durante la presente jornada, el ente rector del fútbol sudamericano confirmó su resolución: son los azules quienes avanzan de ronda.

Con ello, la Universidad de Chile se transforma en rival de Alianza Lima en los 4tos de final del torneo, pese a que Independiente tendrá siete días para apelar a la resolución de Conmebol. Sin embargo, es muy poco probable que el fallo cambie.

Así las cosas, ahora los azules piensan en lo que será el encuentro ante los peruanos, con todas las complicaciones que aquello significan.

Será el próximo jueves 18 de septiembre cuando el ‘Romántico Viajero’ viaje a la capital peruana para enfrentar al cuadro ‘íntimo’. A la semana siguiente (25 de septiembre), en estadio a definir, el cuadro de Gustavo Álvarez recibirá a los peruanos.

Partido de IDA

Jueves 18 de septiembre | 21:30 hrs | Estadio Alejandro Villanueva

Partido de VUELTA

Jueves 25 de septiembre | 21:30 hrs | Estadio por definir