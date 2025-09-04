Rescinden contrato a exfigura de Colo Colo y Unión Española: se quedó sin equipo en Argentina

Emiliano Vecchio, volante argentino con pasos por Unión Española y Colo Colo en Chile, se quedó sin club en su país.

A través de sus redes sociales, Defensores de Belgrano, equipo del ascenso trasandino, confirmó que, de mutuo acuerdo, se decidió poner fin al contrato del futbolista de 36 años.

El centrocampista llegó con un gran cartel para jugar en la segunda categoría de Argentina, pero las cosas no salieron como se esperaba y, pese a disputar 19 partidos, nunca logró ganarse el cariño de los hinchas.

Ahora, con el pase en su poder, el ex Rosario Central, Racing de Avellaneda y Santos, entre otros clubes, deberá definir si busca una nueva oportunidad en el fútbol o si ya es momento de pensar en colgar los botines.

De hecho, en un minuto del mercado de pases invernal hasta se especuló con una tercera etapa de Emiliano Vecchio en Unión Española, pero se mantuvo en Argentina, donde finalmente no completó la temporada.