“Tuve oportunidades para volver a Sudamérica”: Alexis Sánchez revela el gran motivo por el cual sigue en Europa

El tocopillano se sinceró en su primera entrevista como nuevo jugador del Sevilla.

Daniel Ramírez

Sevilla FC

Sevilla FC

Alexis Sánchez protagonizó su primera entrevista como nuevo jugador del Sevilla. En chileno conversó con los canales oficiales del elenco sevillano, donde abordó varios temas.

De entrada, el tocopillano explicó por qué prefirió seguir en Europa en vez de regresar a Sudamérica en este mercado de fichajes. “Tuve muchas oportunidades para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande”, señaló.

“Creo que el Sevilla debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto”, indicó el delantero sobre su nuevo equipo.

ADN

El atacante de 36 años también se refirió al tema de la edad y al reto de mantenerse vigente en el fútbol europeo. “Creo que uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números”, sostuvo.

En la misma línea, el “Niño Maravilla” mostró sus ganas por volver a conquistar un título en su carrera. “Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar”, afirmó.

Además, Alexis Sánchez aseguró que conectó de inmediato con el DT del Sevilla, Matías Almeyda. “Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla”, comentó.

Por último, el goleador histórico de La Roja entregó palabras para Gabriel Suazo, su nuevo compañero de equipo. “Lo conozco de la Selección. Nos conocemos, nos entendemos muy bien en la forma de jugar. Sé cómo juega, es que es un profesional en la Selección y también en todos los clubes que ha estado. Ahora está la Selección, pero cuando vuelva charlaremos mucho”, concluyó.

