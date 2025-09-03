;

FOTO. Alexis Sánchez revela su nuevo dorsal en Sevilla y se suma a la lista de leyendas como Diego Maradona

Fue el propio “Niño Maravilla” quien confirmó su número en redes sociales.

Javier Catalán

Foto: @sevillafc

Foto: @sevillafc

Alexis Sánchez tendrá una nueva oportunidad en el fútbol europeo tras fichar por el Sevilla en el último día del mercado de transferencias del Viejo Continente.

El chileno, que viene de un año muy complicado en el Udinese, donde su entrenador no contó con él, buscará tener su última gran temporada en una de las ligas más exigentes del mundo, con un conjunto sevillano que atraviesa horas bajas.

Tal es el nivel de expectativas con el “Niño Maravilla”, que le entregaron uno de los dorsales con más historia en el Sevilla y en el balompié mundial: el “10”.

Así lo confirmó el propio Alexis en sus redes sociales, subiendo una foto con su nueva camiseta en la que se apreciaba aquel número, que ha sido portado por grandes leyendas.

El más destacado, sin duda, es Diego Armando Maradona, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Ever Banega, Ivan Rakitić y el querido canterano José Antonio Reyes son otros futbolistas que también llevaron este dorsal.

Foto: @alexis_officia1

