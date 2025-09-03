;

FOTO. “20 años juntos”: Alexis Sánchez comparte emotivo mensaje para Fernando Felicevich en redes sociales

El “Niño Maravilla” también posó con su nueva indumentaria en el Sevilla.

Javier Catalán

Foto: @sevillafc

Foto: @sevillafc

Alexis Sánchez finalmente pudo salir del Udinese y firmó por el Sevilla en el último día del mercado de fichajes, en un movimiento que nadie vio venir.

Si bien el “Niño Maravilla” mantiene una buena fama en España tras su paso por el FC Barcelona, a estas alturas de su carrera parecía complicado que pudiera tener la oportunidad en un club de la envergadura de los blanquirrojos.

Buena parte de este gran traspaso de Alexis se debe a su representante, Fernando Felicevich, con quien el bicampeón de América volvió a posar en una fotografía que acompañó con un afectuoso mensaje.

Revisa también:

ADN

20 años juntos y unidos como siempre”, escribió Sánchez en la imagen publicada en su cuenta de Instagram, donde también lucía su nueva indumentaria del Sevilla.

De momento, el “Niño Maravilla” no ha podido incorporarse a los entrenamientos con sus compañeros debido a “asuntos burocráticos” de La Liga, que mantiene su fichaje como “validado provisional”.

ADN

Foto: @alexis_officia1

