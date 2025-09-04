Startup chilena presenta las tres innovaciones que marcarán la agenda tecnológica de 2025 / Qi Yang

La innovación tecnológica tiene sello chileno: WISE Innovation Studios, con sede en Santiago, se ha consolidado como un referente global tras su paso por la Expo Osaka 2025, uno de los encuentros más influyentes en el ámbito de la innovación mundial.

La compañía sorprendió con tres desarrollos que prometen transformar sectores como el turismo, el marketing, el entretenimiento y la publicidad durante los próximos meses.

Las soluciones presentadas integran inteligencia artificial, realidad aumentada, narrativa digital y metaverso, uniendo creatividad con avances tecnológicos que ya están captando la atención de marcas y audiencias en distintos continentes.

Uno de los lanzamientos más llamativos fue WISE Portal X, descrito por la propia compañía como una forma de “teletransportación digital”.

La herramienta permite que cualquier usuario, a través de su smartphone, pueda ingresar a experiencias inmersivas que lo lleven desde recorrer Rapa Nui hasta subir al escenario con su banda favorita o explorar museos internacionales.

La propuesta combina video 360°, inteligencia artificial, geolocalización y realidad aumentada, y ya está siendo utilizada en sectores de turismo, retail y entretenimiento en América Latina, Estados Unidos y Asia.

“Queremos democratizar las experiencias para todos. Que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda vivir algo que antes era exclusivo”, comentó Igal Weiztman, CEO de WISE. El proyecto se prepara para un despliegue masivo en 2026.

Mobile Metaverse

Otro avance que ha generado interés es el Mobile Metaverse, un ecosistema digital que permite a los usuarios crear un avatar, recorrer entornos tridimensionales y participar en dinámicas gamificadas con recompensas que trascienden lo virtual.

Con más de medio millón de usuarios activos, esta innovación ya ha sido implementada en campañas de marcas a nivel latinoamericano. Además de su atractivo visual, introduce economías digitales vinculadas a beneficios reales.

“Ya no se trata solo de ver un comercial; se trata de ser parte de una experiencia donde el usuario tiene un rol activo y tangible”, subrayó Weiztman, quien enfatizó que el futuro de la interacción digital será “phygital”, con experiencias que conecten ambos mundos.

Avatares IA emocionales

La tercera innovación corresponde a los avatares de inteligencia artificial emocionales, capaces de generar representaciones digitales personalizadas y resonantes.

Esta tecnología ganó notoriedad internacional con la campaña #MeFeatMe, premiada en Cannes, en la que el artista trans Vitto pudo cantar junto a su identidad anterior, Adela, en un potente mensaje de inclusión y autoaceptación.

El impacto de este desarrollo abre nuevas oportunidades para el storytelling, la publicidad inclusiva y sectores como la educación, la salud mental y la seguridad. Según proyecciones de mercado, la industria de avatares IA podría superar los 1.600 millones de dólares hacia 2027.

Desde WISE subrayan que esta innovación no solo conecta emocionalmente con las personas, sino que entrega información de manera transparente: “La tecnología también le pone un rostro a la IA. Puede sanar, conectar y visibilizar. Los avatares emocionales son una muestra de eso”, destacó el equipo creativo.

Con estas tres apuestas, WISE Innovation Studios no solo refuerza su posicionamiento internacional, sino que también abre una ventana a cómo podrían evolucionar las experiencias digitales en los próximos años.