Adiós a compartir YouTube Premium con amigos: Google limitará el plan familiar al mismo hogar

Google comenzó a aplicar cambios en su servicio de suscripción YouTube Premium, restringiendo el uso del plan familiar únicamente a personas que vivan bajo el mismo techo.

Hasta ahora, este plan —que permite incluir hasta cinco miembros—era aprovechado por grupos de amigos o compañeros de trabajo que compartían la suscripción para reducir gastos.

Sin embargo, varios usuarios reportaron que sus cuentas han sido suspendidas temporalmente porque algunos integrantes no residían en la misma dirección del titular.

Según correos enviados por la compañía, YouTube advirtió: “Tu membresía familiar de YouTube Premium requiere que todos los miembros vivan en la misma casa que el responsable del Plan Familiar”.

Con este ajuste, Google sigue los pasos de Netflix, que en 2023 limitó el uso compartido de cuentas a quienes convivieran en el mismo hogar, ofreciendo un pago extra para quienes quisieran mantener el acceso.

En este caso, la empresa no ha confirmado si implementará un cobro adicional para los usuarios externos al domicilio del titular. Lo que sí es evidente es que busca que este plan se use de manera estrictamente doméstica.