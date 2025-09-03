;

Inicia consulta pública de Tecnologías Cuánticas en Chile: “La computación cuántica puede resolver en minutos lo que un computador hace en años”

La División de Tecnologías Emergentes (DTE) busca establecer un plan duradero en el tiempo y transversal.

ADN Radio

Ignacio Silva Santa Cruz

18:24

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Ignacio Silva, del Ministerio de Ciencia, sobre la División de Tecnologías Emergentes (DTE) y los objetivos que se trabajan en esta materia.

Fue este 1 de septiembre cuando se lanzó el proceso de consulta pública para desarrollar la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. Es por eso que resulta fundamental conocer de qué se trata esto.

Como primera apreciación, el invitado consignó que la División busca “transformar al país en líder en el desarrollo del trabajo científico tecnológico a lo largo de la región”.

Asimismo, hizo hincapié en que esta estrategia se diferencia de las políticas públicas porque “permite consolidar una visión de largo plazo que involucra a los distintos sectores de la sociedad”.

Respecto a la tecnología cuántica, son varios los aspectos a destacar sobre su aplicación tomando como base la computación, tal como en temas medicinales, de seguridad, de inteligencia artificial y muchos más.

Según expone Silva, “la computación cuántica puede resolver en minutos lo que un computador puede resolver en años”.

En la misma línea, destacó la forma en la que la astronomía se puede ver ampliamente potenciada por este tipo de tecnología, pudiendo entregar información del clima así como también pulir y precisar su estudio en el exterior.

“Cuando esa combinación cuántica con astronomía se combine, vamos a poder conocer si es que existe vida, por ejemplo, en otros planetas más allá de nuestro", ejemplificó.

¿Cómo participar de la consulta ciudadana?

Para conocer más información y poder participar directamente de la consulta ciudadana en el marco de la División de Tecnologías Emergentes (DTE) puedes ingresar AQUÍ.

Dentro del sitio debes buscar los banner de “Chile tiene cuántica”, uno para inscribirse y sumarse a la discusión y otro que lleva directamente a la consulta pública.

