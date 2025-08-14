Teletransportación digital desde tu celular: la innovación chilena que sorprende en Japón y el mundo

La startup chilena WISE Innovation Studios presentó en la Expo Osaka 2025 una plataforma tecnológica que permite a los usuarios “teletransportarse” a diferentes lugares del mundo usando únicamente sus smartphones.

La propuesta promete revolucionar el turismo, el entretenimiento y el comercio digital, al acercar experiencias inmersivas a públicos que antes estaban limitados por barreras económicas o geográficas.

Durante la Semana de la Innovación en Japón, la compañía mostró su más reciente desarrollo: GO WISE Portal X, una plataforma que combina realidad aumentada, georreferenciación, inteligencia artificial y video inmersivo.

La herramienta proyecta un portal tridimensional en el entorno real del usuario, y al atravesarlo, este accede a un espacio virtual en 360 grados.

“Hemos creado literalmente una nueva categoría 3.0 en la industria del streaming y los contenidos inmersivos”, explicó Igal Weitzman, fundador y CEO de WISE.

Los asistentes al evento pudieron vivir experiencias únicas, como viajar digitalmente a Rapa Nui para observar los moái o subir al escenario con la banda Los Bunkers, todo sin salir del recinto.

“¿Qué pasa si podemos teletransportar a 500 mil personas a un concierto por 30 dólares en vez de 400 dólares?”, planteó Weitzman. “La tecnología no solo crea la ilusión de presencia, también amplifica el acceso”, agregó.

Ampliar

Apuesta por el comercio y la expansión global

WISE no se limita al entretenimiento: la compañía anunció la apertura de un hub de tecnología y producción en Tokio, desde donde proyecta su expansión hacia Asia y otros mercados internacionales.

La empresa ya mantiene conversaciones con ministerios de turismo, artistas internacionales, festivales y operadores turísticos para implementar la tecnología en nuevos sectores.

Más allá de los conciertos y el turismo virtual, la plataforma ofrece oportunidades en educación, cine, publicidad y comercio, permitiendo eventos con hasta 500 mil espectadores virtuales simultáneos, vivencias personalizadas y la posibilidad de realizar compras o reservas directamente desde el entorno inmersivo, con promociones exclusivas.

Según Weitzman, esto genera “una nueva e innovadora mirada a las posibilidades que tiene el usuario frente a los productos”.

Impacto y aceptación internacional

La respuesta del público en mercados como Japón, Estados Unidos y América Latina ha sido positiva y sorprendente.

“El público se asombra al ver que puede estar dentro de un concierto junto a su artista favorito o pasear por lugares donde probablemente nunca podría ir. Lo más potente es que esa posibilidad cabe hoy en la palma de su mano”, señaló el CEO.

Con su debut en Expo Osaka y un calendario que incluye presentaciones en Chicago, Nueva York y encuentros con autoridades latinoamericanas del turismo en Panamá y Colombia, WISE busca consolidarse como pionera de lo que denomina “streaming 3.0”, un estándar donde la presencia virtual no solo es una ilusión, sino una experiencia que democratiza el acceso a la cultura, el entretenimiento y el comercio digital.