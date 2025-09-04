;

“Sensacional”: el elogio de Claudio Bravo a Vigouroux en su primera atajada ante Brasil

El excapitán de La Roja alabó la intervención del jugador del Swansea en su primer partido oficial por La Roja.

Carlos Madariaga

“Sensacional”: el elogio de Claudio Bravo a Vigouroux en su primera atajada ante Brasil

“Sensacional”: el elogio de Claudio Bravo a Vigouroux en su primera atajada ante Brasil / Agencia Getty

Una de las particularidades que marcó la formación de Chile para jugar con Brasil es el recambio en la portería de La Roja.

Todo pues Lawrence Vigouroux fue el arquero titular en Maracaná, debutando por el seleccionado adulto a sus 31 años.

Revisa también:

ADN

El jugador del Swansea City de Inglaterra, elenco del ascenso británico, tuvo acción desde un comienzo en Río de Janeiro.

De hecho, a los dos minutos, Lawrence Vigouroux tuvo su primera gran tapada al estirarse para evitar un cabezazo limpio de Gabriel Magalhaes en un tiro de esquina.

La acción del arquero nacional provocó elogios tempranos a su actuación en el estreno por Chile, incluyendo a uno que conoce bien el puesto: Claudio Bravo.

A través de su cuenta en “X”, el bicampeón de América calificó la acción de Lawrence Vigouroux como “sensacional”.

“Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje”, aplaudió Claudio Bravo, respaldando al nacional.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad