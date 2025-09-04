“Sensacional”: el elogio de Claudio Bravo a Vigouroux en su primera atajada ante Brasil
El excapitán de La Roja alabó la intervención del jugador del Swansea en su primer partido oficial por La Roja.
Una de las particularidades que marcó la formación de Chile para jugar con Brasil es el recambio en la portería de La Roja.
Todo pues Lawrence Vigouroux fue el arquero titular en Maracaná, debutando por el seleccionado adulto a sus 31 años.
El jugador del Swansea City de Inglaterra, elenco del ascenso británico, tuvo acción desde un comienzo en Río de Janeiro.
De hecho, a los dos minutos, Lawrence Vigouroux tuvo su primera gran tapada al estirarse para evitar un cabezazo limpio de Gabriel Magalhaes en un tiro de esquina.
La acción del arquero nacional provocó elogios tempranos a su actuación en el estreno por Chile, incluyendo a uno que conoce bien el puesto: Claudio Bravo.
A través de su cuenta en “X”, el bicampeón de América calificó la acción de Lawrence Vigouroux como “sensacional”.
“Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje”, aplaudió Claudio Bravo, respaldando al nacional.