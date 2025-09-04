;

“El escenario promete ser una caldera”: prensa peruana ya anticipa el choque entre la U de Chile y Alianza Lima

El conjunto peruano estaba pendiente al fallo de la Conmebol, donde finalmente no pudieron avanzar por secretaría a semifinales de Copa Sudamericana.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Agencia Press South

Tras semanas de incertidumbre luego de la tragedia ocurrida en Avellaneda, la Conmebol entregó su fallo y determinó que Universidad de Chile avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Además de la U de Chile e Independiente, el otro club que esperaba la decisión del organismo rector del fútbol sudamericano era Alianza Lima, y la prensa peruana no tardó en reaccionar al conocer al rival de los blanquiazules.

El medio Depor no tardó en anticipar el choque entre ambas instituciones. “la U de Chile se convierte oficialmente en el adversario de Alianza Lima en las semifinales de la Copa Sudamericana. El primer choque se jugará en Matute, un escenario que promete ser una verdadera caldera”, escribieron.

Por su parte, RPP, se centró en que la U no podrá contar con público. “La Universidad de Chile tendrá que jugar a puerta cerrada sus siguientes siete partidos en condición de local en competiciones de la Conmebol. Es decir, jugará sin público cuando reciba a Alianza Lima en la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana”, señalaron.

En cambio, ESPN Perú recordó el último choque entre ambos clubes. “Por los octavos de final de la Libertadores 2010, la U de Chile eliminó a Alianza Lima con un polémico gol agónico de Felipe Seymour“, mencionaron.

