VIDEOS. Llanto, ovación y un golazo: la emotiva noche de Lionel Messi en su último partido oficial en Argentina

El astro trasandino abrió el marcador en el partido contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias.

Bastián Lizama

Lionel Messi disputa este jueves el que podría ser su último partido oficial con la selección de Argentina en su país, frente a Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El astro trasandino, de 38 años, protagonizó un emotivo momento durante el calentamiento previo al encuentro, donde no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto al recibir la ovación del estadio Monumental de Buenos Aires.

Luego, el rosarino entró a la cancha acompañado por sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, quienes lo acompañaron para cantar el himno nacional. En ese momento, la “Pulga” también se mostró conmovido y volvió a quebrarse.

Pero las emociones no acabaron ahí. Al minuto 39 del partido, Messi se encargó de abrir el marcador con un golazo para la “Albiceleste” tras una gran jugada colectiva con Julián Álvarez, desatando otra ovación de los hinchas en las tribunas.

Por ahora, Messi está teniendo otra noche mágica con la camiseta de Argentina. El actual futbolista del Inter Miami adelantó hace pocos días que el duelo contra Venezuela sería “especial”, asegurando que “es el último de Eliminatorias. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”.

