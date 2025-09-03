Chile versus Perú: inicia la semifinal del Mundial de Desayunos de Ibai (Y ASÍ PUEDES VOTAR)

El esperado “Clásico del Pacífico” gastronómico ya está en marcha en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Este miércoles comenzaron las votaciones de la semifinal que enfrenta al pan con chicharrón peruano y a la marraqueta con palta chilena, dos íconos de la mesa sudamericana.

En apenas 16 minutos desde la apertura de los sufragios, el marcador digital sorprendió: Chile alcanzaba 55,1 mil votos, mientras que Perú lo supera con 91,9 mil apoyos, al menos en Tiktok. Mientras que en Instagram el país lleva 49% de las preferencias, mientras que la nación hermana llega al 51%.

@ibaillanos CHILE vs PERÚ | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Lo que comenzó como una dinámica lúdica se ha transformado en un verdadero fenómeno cultural. Cada fase del torneo ha movilizado a millones de usuarios, generando intensas “batallas de likes” entre países y convirtiendo al hashtag #MundialDeDesayunos en tendencia global en varias jornadas.

En esta semifinal, la confrontación entre la contundencia festiva del pan con chicharrón y la simpleza cotidiana de la marraqueta con palta no solo despierta apetitos, sino también pasiones patrióticas.

El torneo de Ibai, que comenzó con 16 desayunos de distintos países, ya tiene definidos a los cuatro semifinalistas: Perú, Chile, Bolivia y Venezuela. De este enfrentamiento saldrá uno de los finalistas que luchará por convertirse en el desayuno más popular de las redes sociales.

¿Cómo votar?

Para apoyar a tu preferencia en la semifinal del Mundial de Desayunos de Ibai, los seguidores registran su voto dando “me gusta” al comentario con la bandera peruana que representa al tradicional desayuno, ya sea en Instagram, TikTok o YouTube.

Finalmente, el ganador de la contienda saldrá de la suma de todos los votos en todas las plataformas mencionadas.