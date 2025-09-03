;

¿Vino naranjo chileno? Así es el brebaje nacional premiado por el crítico británico Alistair Cooper

Dos bebidas alcohólicas chilenas que obtuvieron 94 puntos en la prestigiosa guía de vinos.

Sebastián Escares

Cuando se habla de brebajes, uno de los más tradicionales de nuestro país es sin duda alguna el vino.

Bajo ese contexto, es que recientemente dos vinos naranjos chilenos obtuvieron 94 puntos en la Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or, publicada este martes, ganando así la categoría.

En concreto, se trata nada más y nada menos que de los vinos “Naranjo Maturana Wines 2024″ de Maturana Winery, y “Marimari Skins 2024″ de la Viña Butron Budinich.

Para elaborar la guía el británico probó, en compañía de Pablo Ugarte, CEO de Catad’Or, más de mil vinos a lo largo de Chile. Dicha guía está escrita en inglés y en español y se puede buscar a los ganadores por categoría en su sitio web.

En conversación con LUN, la directora del diplomado de Comunicación en Vinos de la Universidad Andrés Bello, Claudia Gacitúa, detalló que vino naranjo es de cepas blancas que se elaboran con la misma técnica del vino tinto.

Es decir, la piel de las uvas se deja en contacto durante la fermentación. “Al estar en contacto con las pieles tiene rasgos únicos de sabor y textura”, indicó la especialista al citado medio.

En esa misma línea, Gacitúa detalló que “tienen cuerpo, estructura y una rica acidez, lo que los hace muy gastronómicos”.

“Pueden ir desde los más sutiles en aromas y livianos, hasta vinos muy intensos, con mucho cuerpo, con taninos bien presentes y con una intensidad aromática de sabor que sale del perfil al que estamos acostumbrados con otros vinos”, describió Gacitúa.

Detalladamente, este tipo de vinos tienen “notas” similares a frutas como el damasco turco, huesillos, almendras, cáscaras de naranja, entre otros.

